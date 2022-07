Da lunedì prossimo 11 luglio avrà inizio il servizio di accompagnamento, balneazione sicura e permanenza presso lo stabilimento balneare dell’Esercito Italiano del Poetto in collaborazione con la Croce Rossa Italiana, Comitato di Cagliari. Il servizio è rivolto alle persone affette da malattia neurodegenerativa grave, o in ventilazione meccanica assistita, anche per altre per altre patologie, o con gravi disabilità motorie, ciascuna accompagnata dal proprio caregiver. Ne dà notizia l’Assessorato delle Politiche Sociali, del Benessere e della Famiglia.

L’attività è gratuita. Qualora il caregiver, unitamente al proprio congiunto, non avesse la possibilità di recarsi autonomamente presso La Terrazza di Pier la Croce Rossa Italiana curerà sia l’accompagnamento sia il rientro presso il relativo domicilio, che saranno effettuati gratuitamente a favore dei richiedenti nell’ambito del territorio cittadino.

“Finalmente da lunedì anche i nostri cittadini con disabilità gravi e gravissime e i loro caregiver e familiari potranno godere del mare in un tratto del Poetto attrezzato dal Comune di Cagliari e concesso dall’ Esercito, assistiti da personale specializzato della Croce Rossa Italiana – dichiara l’Assessora Viviana Lantini -. Un aiuto concreto alle persone con disabilità e alle loro famiglie, un esempio reale di inclusione, partecipazione e pari opportunità fortemente voluta dalla nostra Amministrazione e dalla Autorità militare. Perché nessun cittadino fragile né la sua famiglia si sentano mai soli”.

L’attività prenderà avvio lunedì 11 luglio e si svolgerà nei giorni di lunedì, mercoledì’ e giovedì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00.

È necessaria la prenotazione telefonica chiamando il numero 349/5828374 il lunedì, mercoledì’ e giovedì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00, oppure inviando una mail al seguente indirizzo: servizio.assistenzapoetto2022@gmail.com

Le prenotazioni potranno essere effettuate a decorrere dalla giornata di oggi, giovedì 7 luglio 2022.

