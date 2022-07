Condannato in via definitiva per tentato omicidio, era latitante dal 2014. Roberto Vacca, algherese di 31 anni, è stato trovato in un locale notturno sul lungomare Barcellona della cittadina catalana.

Il giovane, che aveva sparato a un ambulante senegalese, è stato sopreso dai carabinieri della stazione di Alghero e dal Nucleo operativo e radiomobile, che lo stavano pedinando e che lo avevano individuato dopo avere avvistato l’auto di un suo presunto fiancheggiatore parcheggiata nella zona.

Accortosi dei militari, Vacca ha tentato la fuga a piedi, raggiungendo la battigia e tuffandosi in mare per poi allontanarsi a nuoto. Ma i carabinieri hanno chiesto il supporto della Capitaneria di porto e il latitante è stato rintracciato nascosto al molo di sottoflutto, stremato e in stato di ipotermia.

Vacca è stato accompagnato prima al pronto soccorso per verificare le sue condizioni di salute e poi trasferito nel carcere di Bancali, a Sassari, dove dovrà scontare una pena di sei anni.

