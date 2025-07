Paura a Olbia, paziente psichiatrico distrugge il pronto soccorso

Una scena di forte concitazione ha scosso il pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia nella giornata di giovedì 3 luglio.

Un paziente psichiatrico in stato di agitazione psicomotoria ha scatenato la sua furia, distruggendo diverse apparecchiature e tentando di aggredire il personale sanitario.

Per ripristinare il controllo della situazione, come riporta un noto quotidiano isolano, che si era trasformata in un vero e proprio incubo per gli operatori, è stato necessario l’intervento dei Carabinieri, allertati d’urgenza dal pronto soccorso.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it