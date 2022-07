Il caldo di queste giornate che attanaglia la Sardegna colpisce inevitabilmente i più fragili, anziani in primis.

Nella giornata di oggi, a Iglesias, un uomo di 72 anni in attesa di tampone in fila sotto il sole cocente presso la farmacia Caddeo in via Emanuela Loi si è sentito male ed è stato portato via d’urgenza con ambulanza.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it