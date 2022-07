Secondo quanto riporta l’autorevole gianlucadimarzio.com, Gianluca Lapadula è ormai vicinissimo al Cagliari. L’attaccante, pallino del nuovo mister Liverani, dovrebbe essere la punta di diamante della squadra. L’accordo con il Benevento c’è, quello con l’agente del giocatore pure (l’alto ingaggio percepito a Benevento fino a qui aveva frenato le trattative) e già lunedì l’attaccante potrebbe sostenere le visite mediche per i rossoblù.

L’italo-peruviano in Campania guadagna quasi 1,7 milioni di euro e fino a pochi giorni fa chiedeva un triennale. A Cagliari, invece, Capozucca dovrebbe spuntare un accordo biennale a 1,5 milioni.

Lapadula è nato a Torino da padre di Savelletri, frazione di Fasano, e madre peruviana. Centravanti dinamico, veloce e forte fisicamente, possiede un piede sinistro dal tiro potente e sa interpretare il ruolo di ala destra o sinistra, ma anche di prima punta che scatta sul filo del fuorigioco. Nel 2016 è acquistato dal Milan per 9 milioni di euro, in totale con la maglia rossonera colleziona 29 presenze stagionali, siglando 8 gol.

Nel maggio del 2016 rifiuta la convocazione della nazionale peruviana per la Copa América Centenario, in attesa di un’eventuale chiamata dalla nazionale italiana, che arriva nel novembre dello stesso anno: dopo il forfait di Manolo Gabbiadini, Lapadula è convocato dal CT Gian Piero Ventura per la sfida contro il Liechtenstein (valida per le qualificazioni al campionato del mondo del 2018), durante la quale non risulta nemmeno in panchina, e per l’amichevole contro la Germania, sfida in cui è in panchina, ma non scende in campo.[56] Il 31 maggio 2017 fa il suo esordio con la casacca azzurra nella partita amichevole non ufficiale vinta per 8-0 contro San Marino, realizzando nell’occasione una tripletta.

Non avendo l’amichevole con San Marino carattere di gara ufficiale, per le regole della FIFA il giocatore non risulta mai sceso in campo con gli azzurri, pertanto nell’ottobre 2020 può avviare l’iter per l’ottenimento della nazionalità peruviana. Segna il suo primo gol con la nazionale peruviana il 23 giugno 2021, contro l’Ecuador, nella fase a gironi della Coppa America 2021, competizione chiusa dai peruviani al quarto posto e in cui Lapadula realizza tre reti. Saranno tre anche i suoi gol nelle qualificazioni a Qatar 2022.

Oltre alle buone qualità tecniche, viene spesso apprezzato poiché dimostra temperamento e rabbia agonistica fuori dal comune. Qualcosa che è mancato, nel Cagliari dello scorso anno.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it