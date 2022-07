Un grosso incendio è scoppiato questo pomeriggio di oggi in un canneto nei pressi di Viale Marconi, coinvolgendo la parte esterna di un capannone in via Fermi a Quartu e il balcone di un appartamento al 4° piano di una palazzina. Le fiamme si sono propagate in un canale con una fitta vegetazione di canne raggiungendo la via Segrè la strada che collega il centro commerciale Carrefour e le vele dalla parte di Quartucciu, arrivando vicinissime all’incrocio con viale Marconi che è stata temporaneamente chiusa Il traffico è rimasto a lungo paralizzato, con lunghe code verso Cagliari e il fumo nero visibile fino al Poetto. Sono sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco del comando di Cagliari e un elicottero.

