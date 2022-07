Due carcasse di delfini sono state trovate da alcuni turisti sulle spiagge di Su Barone e di Bidderosa, in provincia di Orosei. Erano orribilmente sfilettate. I due delfini erano stati uccisi probabilmente per estrarne il mosciame. Si tratta di una specialità illegale che consiste nell’essicazione del filetto del delfino o del tonno che pur rappresentando una prelibatezza per alcuni, può essere anche pericolosa per il consumatore. E’ invece legale il consumo del mosciame di tonno.

