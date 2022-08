Ieri a San Sperate, a conclusione di un’attività di indagine che era stata intrapresa a seguito della denuncia/querela presentata dalla responsabile di settore dell’azienda di trasporti Arst, i carabinieri della locale stazione hanno denunciato per danneggiamento, un 15enne di Monastir, studente incensurato.

L’adolescente è stato riconosciuto in seguito alla visione delle immagini registrate dalle telecamere presenti sull’autobus in questione, quale autore del danneggiamento aggravato del medesimo mezzo pubblico avvenuto alle 16,30 del 25 giugno scorso. Probabilmente per mero diletto, il ragazzo ha divelto la seduta di un sedile che poi aveva lanciato dal finestrino del bus in corsa lungo la statale 131 a km 16.

