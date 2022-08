Venerdì 12 agosto il segretario federale della Lega Matteo Salvini sarà in Sardegna per presentare il suo programma di governo in vista delle elezioni del 25 settembre.

Ad annunciarlo è il segretario regionale del partito Dario Giagoni: “Un momento di importante riflessione e confronto tra il nostro leader e i suoi sostenitori e militanti, per una campagna elettorale che, finalmente, determinerà chi dovrà governare in Italia e chi sarà il prossimo premier”.

Il leader leghista approderà a Olbia, in Corso Umberto I alle 18.

