Non è la prima volta che Jared Leto sceglie la Sardegna per trascorrere le sue vacanze. Già nel 2018, l’attore pluripremiato e frontman della band Thirty Seconds to Mars, era stato avvistato sempre a Porto Cervo, per poi passare all’isola di Tavolara e altri litorali suggestivi dell’Isola.

La star di Hollywood è stata “beccata” dai fan mentre si trovava nel centro più battuto da vip e turisti in Costa Smeralda, dopo aver trascorso qualche giorno, sempre in riva al mare, all’isola d’Elba, in Toscana.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it