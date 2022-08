Dopo la tempesta di grandine di domenica scorsa a Ussassai, un violento nubifragio si è abbattutto su Bitti nel pomeriggio di ieri tra le 16 e le 17. Ad ora non sembrano esserci ingenti danni. Inevitabile però la paura di una nuova alluvione, come quella che nel 2020 fece tre vittime e mise sottosopra l’intero centro abitato.

Il sindaco Giuseppe Ciccolini insieme al personale tecnico del Comune, sta monitorando la situazione che già in serata sembra essere tornata alla normalità. “Siamo stati investiti dal temporale che ha interessato la Gallura, il Nuorese e una parte della Baronia – ha detto all’ANSA il primo cittadino -. La perturbazione si è concentrata in circa tre quarti d’ora portando molta acqua nella confluenza tra i due corsi idrici nella parte bassa del paese che è uno dei punti di maggiore criticità, ma per fortuna il deflusso all’interno dei canali, seppur ancora danneggiati dalla precedente alluvione, è stato regolare”.

Potrebbero esserci stati però danni alle colture, in particolare alle vigne. Di questo si occuperanno oggi lo stesso Ciccolini e il personale tecnico comunale.

