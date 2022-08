Resta in Rianimazione l’uomo di 72 anni di Massama, ricoverato al San Martino di Oristano in condizioni stabili dopo aver contratto la febbre del Nilo.

Il virus sta preoccupando gli esperti dell’Osservatorio epidemiologico veterinario regionale dell’Istituto Zooprofilattico, che avevano riscontrato la positività in un pool di zanzare catturate in una delle trappole – quattro in tutto – installate a Oristano.

Nel frattempo è stata messa in atto una disinfestazione mirata da parte dell’amministrazione provinciale, nelle aree maggiormente a rischio. Si invitano, poi, i cittadini a prestare attenzione ed evitare la presenza di acque stagnanti nei loro giardini.

