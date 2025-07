La grande lezione di Mirko Piras, quel “mai mollare” è l’eredità più grande

Quell’ultimo video ha gelato il sangue di migliaia di amici e follower che sui social lo seguivano con affetto. Quel “me ne sto andando” detto con la voce rotta è stato come una pugnalata. Eppure l’ultimo messaggio di Mirko Piras è stato un vero e proprio inno al coraggio, alla voglia di vivere.

Mirko è morto pochi giorni fa a soli 50 anni. Ha coltivato la sua passione per la cucina e l’ha trasmessa con entusiasmo sui social, dove era diventato un tiktoker da 38mila follower, tutti appassionati al suo modo di affrontare la vita. Chef apprezzatissimo a Oristano, nell’ultimo periodo aveva raccontato la sua lotta contro la malattia, senza mai far mancare il suo sorriso, quasi come fosse lui a dover consolare gli altri.

E anche nella sua ultima apparizione in video, dove purtroppo aveva reso chiaro a tutti che non ci sarebbe stato ancora per molto, la sua preoccupazione finale è stata quella di mandare un messaggio positivo. “Mai mollare” ha detto a fine registrazione. E questa resterà la sua eredità più grande.

