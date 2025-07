Oristano piange Mirko Piras, lo chef tiktoker che ha commosso tutti

Migliaia di messaggi di cordoglio hanno invaso i social per la scomparsa di Mirko Piras, lo chef tiktoker di Oristano che si è spento due giorni fa all’età di 50 anni, all’ospedale Businco di Cagliari, dove era ricoverato per una grave malattia.

Dal letto d’ospedale, Mirko ha continuato fino all’ultimo a condividere pensieri, emozioni e speranze con i suoi 38mila follower, diventando per molti un esempio di forza, umanità e amore per la vita.

Nell’ultimo video il messaggio straziante: “Forse questo è il mio ultimo video, mi hanno trovato una cosa molto brutta al cuore. Non lo so quanto duro ancora, sto andando via. Mi dispiace tanto, ce l’ho messa tutta. Grazie di tutto, vi voglio bene. Mai mollare”.

Piras era molto conosciuto a Oristano, dove aveva lavorato in numerosi locali come chef, ma la sua notorietà era cresciuta enormemente negli ultimi anni grazie ai social, dove raccontava con ironia e profondità la sua vita.

Oggi, 5 luglio, si terranno i funerali nella chiesa dei Cappuccini a Oristano, con la messa in programma alle 11.30. Attese centinaia di persone per l’ultimo saluto a un uomo che, con un sorriso anche nella sofferenza, ha saputo lasciare una grande lezione di coraggio e dignità.

