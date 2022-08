La fine dell’estate è alle porte e per i residenti in Sardegna sarà sempre più complicato spostarsi oltremare.

A ben guardare le tariffe dei voli da e per l’Isola, un volo andata e ritorno non costerà meno di 150-200 euro a passeggero per un diretto verso Londra così come per le maggiori capitali europee. Tutto confermato dall’Unione nazionale consumatori, che ai primi posti dei trenta maggiori rincari dell’anno mette proprio i biglietti aerei: i voli europei segnano un’impennata del 168,4%, quelli intercontinentali del 125,7%, i nazionali del 27%.

Ma ad aumentare non saranno soltanto i viaggi aerei, bensì anche le traversate dei container per il trasporto di prodotti alimentari che di conseguenza faranno impennare anche i prezzi al bancone.

“Le tariffe per i collegamenti da e per la Sardegna saranno presto un ostacolo pesantissimo ai collegamenti dal continente all’Isola. Al termine della stagione estiva il problema si manifesterà per le persone, che saranno sostanzialmente deprivate del diritto di spostarsi sul territorio nazionale. Ma temo che sarà ancora più evidente per le merci e in specie per gli alimentari, su cui incideranno in modo determinante i costi della catena logistica, in Sardegna più altrove.” Lo dichiara la deputata Romina Mura, candidata nelle liste del Partito democratico.

“L’insularità appena entrata in Costituzione aspetta di diventare concreta – aggiunge Mura -, ma tocca intanto alla Regione muovere il primo passo e fare il bando per la continuità aerea. E poi toccherà ancora alla Regione aprire finalmente un confronto con il nuovo Governo, sui temi vitali delle infrastrutture, dell’industria e dell’energia”.

“È vero, volare è per ricchi, e per i sardi come sempre la situazione è ancora più difficile rispetto agli altri italiani ed europei”, dice in un’intervista all’Unione Sarda Giorgio Vargiu, presidente regionale di Adiconsum. “Oltre ai prezzi dei biglietti aumentati enormemente, di questi tempi spostarsi in aereo è diventato un rischio, non sai se riesci a rientrare con il volo prenotato oppure se sarà cancellato e quali peripezie ed esborsi dovrai sostenere per rientrare a casa”. Ma c’è di più: “I biglietti così cari terranno lontano tanta gente dalla nostra Isola, dove poi costano troppo anche le auto a noleggio, le strutture ricettive, tutti i servizi turistici”

