Sardegna, parifica del Rendiconto: scontro tra maggioranza e opposizione

Umori contrastanti tra maggioranza e opposizione in merito alla parifica del Rendiconto generale della Sardegna per l’esercizio del 2024.

Da una parte infatti, è arrivata la soddisfazione della presidente della Regione, Alessandra Todde: “È stato evidenziato che ci troviamo in un contesto di straordinaria disponibilità di finanza, di fondi europei e quindi di poter interpretare quelle che sono le necessità storiche della nostra Isola che si sono accumulati nel tempo: la competitività, i trasporti, l’innovazione, gli investimenti in tecnologia che sono elementi trasformativi. Credo che anche sulla base delle osservazioni fatte ci muoveremo in una collaborazione assolutamente proficua“, ha affermato Todde.

Parere non condiviso da parte di Fausto Piga, vice capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale. L’esponente dell’opposizione infatti ha sottolineato come invece le criticità non siano state risolte: “Doveva cambiare tutto, ma non è cambiato nulla, prime tra tutte una programmazione carente, una spesa al rallentatore certificata dall’avanzo di cassa ancora importante, che a cascata continuano a ritardare gli effetti su settori come sanità, trasporti e istruzione, fondi del Pnrr”

“La Corte dei Conti ha bacchettato la Giunta – prosegue Piga – per cinque stelle e sinistre è un’altra occasione per farsi un esame di coscienza e riflettere sul fatto che urlare e strillare all’opposizione è più facile che governare”.

