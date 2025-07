Ancora incendi in Sardegna: a Nulvi necessario intervento di 3 canadair

Resta il pericolo incendi in Sardegna. Secondo quanto riferito dalla Forestale, oggi sono stati 15 i roghi scoppiati nell’isola e due di questi hanno richiesto l’intervento di mezzi aerei della flotta regionale.

Paura in particolare a Nulvi, in località Lu Sassu. Sul posto sono arrivati tre elicotteri e sono in azione anche 3 canadair, oltre a diverse squadre di terra. Le fiamme hanno interessato una vasta porzione di macchia mediterranea e sughereta.

Incendio boschivo-rurale di ampie dimensioni anche a Loculi, in località Crastu Ruju. Sul posto sono intervenuti tre elicotteri e due squadre dell’agenzia Forestas. La paura qui però è derivata dal fatto che le fiamme hanno minacciato un’area di servizio e una linea aerea Terna di alta tensione.

