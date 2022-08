Dal 25 agosto è possibile acquistare gli abbonamenti Ctm con le tariffe agevolate concesse dalla Regione Sardegna per gli studenti. Tra le novità, anche per l’anno scolastico 2022/2023 sono confermate le agevolazioni con riduzione dell’80% o del 60%.

Il rinnovo dei profili studente può essere fatto online registrandosi sul sito www.ctmcagliari.it e accedendo all’area personale. Per il primo rilascio della Ctm card, richiesta duplicato e contestuale rinnovo o per variazione del profilo (Isee variato rispetto all’anno precedente) è necessario presentarsi al Ctm Point di viale Trieste 151 ma esclusivamente su appuntamento. L’appuntamento si prenota online a partire dal 25 agosto.

Profilo studenti con Isee inferiore a 25.500 euro o dal terzo figlio studente: riduzione 80%

Abbonamento annuale studente 35 euro, Abbonamento mensile studente 4,20 euro

Profilo studenti con Isee superiore a 25.500 euro (non è necessario presentare Isee): riduzione 60%

Abbonamento annuale studente 70 euro, Abbonamento mensile studente 8,40 euro

Le modalità per la richiesta e il rinnovo sono le seguenti:

*Ctm Card*

Prima emissione

Esclusivamente su appuntamento presso il Ctm Point di viale Trieste 151. L’appuntamento deve essere prenotato online sul sito www.ctmcagliari.it a partire dal 25 agosto.

Documentazione da presentare: fototessera, modulo richiesta Ctm card, modulo richiesta agevolazione studenti, copia dell’attestazione Isee in corso di validità (solo per Isee inferiore a 25.500 €), fotocopia del documento d’identità del genitore qualora lo studente sia minorenne.

Nessuna variazione profilo studente

Se la Ctm card con foto è stata già ricaricata con abbonamenti studenti l’anno scolastico 2021/2022 e l’Isee familiare non è variato, il rinnovo può essere eseguito sul sito www.ctmcagliari.it, eseguendo la registrazione e accedendo all’area personale. In alternativa è possibile fissare un appuntamento al Ctm Point di viale Trieste 151 a Cagliari accedendo al sito www.ctmcagliari.it a partire dal 25 agosto.

Documentazione da presentare: modulo richiesta agevolazione studenti, copia dell’attestazione Isee in corso di validità (solo per Isee inferiore a 25.500 €), fotocopia del documento d’identità del genitore qualora lo studente sia minorenne.

Variazione profilo studente

Se l’Isee familiare è variato rispetto all’anno precedente, è necessario fissare un appuntamento presso il Ctm Point di viale Trieste 151 sul sito www.ctmcagliari.it a partire dal 25 agosto.

Documentazione da presentare: modulo richiesta agevolazione studenti, copia dell’attestazione Isee in corso di validità (solo per Isee inferiore a 25.500 €), fotocopia del documento d’identità del genitore qualora lo studente sia minorenne.

*Busfinder*

Acquisto su Busfinder: Prima emissione/Rinnovo per gli abbonamenti annuali e mensili su Busfinder (abbonamenti studenti urbani mensili e annuali e abbonamenti integrati extraurbani Ctm/Arst/Baire e Ctm/Trenitalia) l’abilitazione all’acquisto va richiesta esclusivamente registrandosi sul sito www.ctmcagliari.it e accedendo all’area personale a partire dal 25 agosto.

Agevolazioni per il terzo figlio studente: Per richiedere l’agevolazione dell’80% per il terzo figlio studente è necessario fissare un appuntamento presso il Ctm Point di viale Trieste 151 su www.ctmcagliari.it.

Documentazione da presentare: modulo richiesta agevolazione studenti, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, copia delle ricevute d’acquisto dei primi due abbonamenti studenti del nucleo familiare e fotocopia del documento d’identità del genitore qualora lo studente sia minorenne. .

Il Ctm Point di viale Trieste 151 è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8,15 alle 13, lunedì, martedì e giovedì anche 14,30-18.

Per qualsiasi ulteriore informazione è attivo tutti i giorni dalle 8:30 alle 18:30 il numero verde gratuito 800.078.870.

