“Trovo vergognosa la dichiarazione dell’assessore all’urbanistica Quirico Sanna sulla stampa sarda odierna che, con riguardo alle esercitazioni militari nella nostra Isola, anziché chiedere da buon sardista un arretramento dello Stato rispetto alle servitù militari sostiene che ‘è un punto d’orgoglio per la nostra terra essere sede della collaborazione operativa tra le due forze armate’”. A dirlo è il consigliere regionale dem Giuseppe Meloni in riferimento alla visita dell’esponente della Giunta Solinas all’addestramento congiunto tra Aeronautica militare e Marina militare che si è svolta ieri nella base aeroportuale di Alghero.

“Reputo più opportuno – aggiunge Meloni – che, anziché occuparsi di guerre simulate, il centrodestra sardo lavori seriamente a risolvere e non ad aggravare ulteriormente i problemi della sanità, delle campagne, dei trasporti e dei costi energetici nell’Isola per cittadini e imprese. L’assessore Sanna, inoltre, dovrebbe pensare in particolare a ripristinare il Piano casa che col suo governo regionale ha miseramente affossato, lasciando da quasi un anno l’intero il comparto dell’edilizia con tutto il suo indotto in uno sconfortante vuoto normativo”.

