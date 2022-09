Nuove polemiche sul verde pubblico a Cagliari. Giovedì scorso 8 settembre 2022 è stato abbattuto un esemplare di Cercis siliquastrum, comunemente detto “Albero di Giuda” in via Galvani a Genneruxi.

“Tale tipo di intervento – ha reso noto oggi il Comune – si è reso necessario per garantire la pubblica incolumità dei cittadini dopo le verifiche effettuate dagli agronomi del Comune di Cagliari. In precedenza, infatti, il Comando dei Vigili del Fuoco di Cagliari, il 30 agosto, era intervenuto per la rimozione di un grosso ramo sbrancato sopra un automezzo in sosta. Durante le operazioni di messa in sicurezza, i Vigili del Fuoco hanno rilevato lo stato di cavità del tronco e conseguentemente hanno inviato, il 1° settembre, una segnalazione al Servizio Verde Pubblico comunale per le verifiche di competenza. Al termine delle quali, appunto, è stato deciso di procedere con l’abbattimento”.

Immancabili le polemiche, anche per altri interventi eseguiti sempre a Genneruxi.

“Tra ieri ed oggi nel quartiere Genneruxi di Cagliari, motoseghe in azione tra le proteste vibranti dei residenti ed alcuni commercianti – scrive Valerio Piga, (Difensori della Natura). “In via Galvani hanno tagliato esemplari di albero di giuda che caratterizzavano la via. Motivo? E’ caduto un ramo…..e quindi hanno avuto la “brillante” idea di decapitarlo del tutto. Anche in via Zagabria altri esemplari di alberi sono stati completamenti tagliati. Una vergogna! Un’amministrazione governata da una destra indecente che oramai ha deciso di fare guerra al verde urbano della città. ps. naturalmente il Comune non ha informato prima”.

