Sconfitta per 2-0 per la Primavera rossoblù, che contro il Milan paga la rete di Traorè nel primo tempo e il raddoppio di Longhi sul finale di gioco. Il Cagliari è apparsa poco pericoloso e poco lucido per tutta la gara, subendo le offensive rossonere.

Stenta dunque a decollare la formazione di mister Filippi, ferma a tre punti in classifica, frutto di tre pareggi. I giovani rossoblù torneranno in campo solo il 1° ottobre contro il Napoli ad Asseminello.

“È arrivato il momento di maturare, gli errori possono essere un’opportunità nel momento in cui vengono corretti immediatamente” ha spiegato Filippi. “Questa squadra sta seguendo un percorso chiaro e riconoscibile, che va saputo leggere negli attuali pregi e criticità. Non dobbiamo più permettere di raccogliere meno di quanto ci spetta”.

(Foto credit: Cagliari Calcio)

