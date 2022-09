Francesco Agus, consigliere regionale dei Progressisti, è ritornato sulla questione salute denunciando un nuovo caso di malasanità e accusando la Giunta guidata da Christian Solinas di disimpegno.

“La situazione del centro trasfusionale del Brotzu è fuori controllo. Le trasfusioni per i pazienti talassemici vengono sistematicamente posticipate o addirittura rimandate” spiega Agus, “È accaduto, per esempio, il 9 settembre quando i pazienti sono stati costretti ad attendere per ore l’arrivo delle sacche di sangue e iniziare le trasfusioni in piena notte. Trattamenti conclusi positivamente solo grazie all’abnegazione del personale della struttura”.

Per Agus non si può certamente parlare di episodi imprevedibili. “Nell’ultima riunione convocata il mese scorso la Commissione Sanità aveva dato alla Giunta regionale il preciso compito di interessarsi dei disservizi sempre più frequenti registrati nel Microcitemico. In 45 giorni non è stato fatto niente. È immorale che la Giunta regionale attenda la fine della campagna elettorale per mettere mano a questi plateali errori di gestione che stanno affondando la sanità regionale.”

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it