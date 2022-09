La Raimond Handball Sassari è stata eliminata dalla EHF European Cup. La formazione sassarese di pallamano è stata sconfitta per 29-20 dal Brixen, vedendo ribaltato il vantaggio di cinque marcature ottenute nella gara d’andata.

A pesare sulle sorti della sfida l’espulsione del portiere rossoblù Sampaolo, debitamente sfruttata dai padroni di casa che da lì in poi hanno giganteggiato in campo. La Raimond ha smarrito completamente la via della rete e si è arresa al vantaggio di un uomo del Brixen.

“L’espulsione di Valerio Sampaolo, secondo me dubbia, ci ha condizionato e fatto perdere sicurezza, tanto in difesa quanto in attacco” ha commentato a fine gara il direttore sportivo Andrea Giordo, “va ricordato che, nella vittoria nella gara d’andata di sette giorni fa, il nostro portiere ha avuto un ruolo fondamentale, giocando una grande partita. Abbandoniamo l’Europa con rammarico ma sono certo che, già dalla gara di mercoledì, rialzeremo la testa”.

Gli uomini di Passino si ritufferanno nella ribalta nazionale già mercoledì, quando, alle ore 15, ospiteranno la Banca Popolare Di Fondi.

(Foto credit: Raimond Handball Sassari / Claudio Atzori)

