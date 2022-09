La 17enne Giorgia Trudu si è laureata campionessa juniores di bocce ai campionati mondiali andati in scena a Roma. La giovane ragazza di Serramanna, portacolori italiana, ha superato l’Austria – assieme alla collega Martina Zurigo – per 12-0 in una contesa senza storia.

Per la Trudu si tratta di una conferma dopo il titolo italiano nel tiro di precisione vinto a Bardolino due settimane fa ed un buon auspicio verso la carriera da senior .

Gianluca Lilliu, presidente della Federbocce Sardegna, non ha nascosto la propria soddisfazione: “È un’emozione fortissima. Difficile trovare le parole. Per la Sardegna è un risultato straordinario. Bravissima Giorgia, che con impegno e sacrificio, ha saputo esprimere il proprio talento e arrivare a un traguardo così importante. Un trampolino di lancio per la sua carriera da senior. Un punto di riferimento per il movimento e per i ragazzi che seguiranno le sue orme“.

(Foto credit: Coni Sardegna)

