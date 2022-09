I vertici dell’alleanza tra Sinistra Italiana e Verdi hanno incontrato stamattina i giornalisti per commentare i risultati delle urne.

Massimo Zedda ha voluto ringraziare i compagni di partito per il lavoro delle precedenti settimane, che ha consentito di raccogliere un risultato sopra le aspettative: “Grazie ai candidati e alle candidate che si sono spesi in modo generoso per contribuire a eleggere almeno una persona in Parlamento. Raccogliamo – spiega Zedda – un consenso diffuso nel territorio. È confortante anche per la crescita di una rete di soggettività politiche: non si vince con soli nomi o con simboli che cambiano sistematicamente ad ogni tornata elettorale”.

Zedda esprime soddisfazione soprattutto per l’elezione di Francesca Ghirra alla Camera dei Deputati. La vittoria della consigliera comunale di Cagliari è stata determinata dall’exploit dei Progressisti che a Cagliari hanno superato il 10% dei consensi, doppiando la media regionale.

“Ghirra ha vinto anche in territori dove era meno conosciuta – spiega Zedda, che rilancia un progetto più ampio per la coalizione di centrosinistra -. In poco tempo abbiamo ottenuto il massimo. Vogliamo sollecitare la nostra alleanza. A luglio abbiamo iniziato a parlare con le forze che non si riconoscono con la maggioranza regionale, dobbiamo proseguire questa interlocuzione sui temi, lavorando sin da subito con convinzione verso il futuro”.

Il consigliere regionale progressista parla anche degli avversari del centrodestra: “Quello di Fratelli d’Italia è una vittoria di minoranza, davanti a forze politiche opposte e all’astensionismo. Gli sconfitti sono il presidente della Regione e il sindaco di Cagliari. Solinas aveva un bagaglio di voti del 20%, ha preso il 6%. Come se nulla fosse ha annunciato il rimpasto, quando sta per finire la legislatura. Poi ha annunciato gli Stati Generali, segno di una retromarcia giusto per arrivare alla variazione di bilancio vanificando un altro esercizio finanziario”.

Infine una stoccata a Paolo Truzzu, suo successore sullo scranno più alto al Comune di Cagliari. “Il risultato su Cagliari – spiega Massimo Zedda – vede il centrosinistra superare il centrodestra senza 5 Stelle, Azione e Italia Viva. Non ricordo un dato così basso nella storia delle elezioni amministrative a Cagliari. Con un cartello anti-destra arriviamo al 59,3%. A Cagliari, Truzzu sta governando da una posizione di minoranza”.

