È Gian Filippo Sechi (Udc) il nuovo Questore del Consiglio regionale. Prende il posto di Giorgio Oppi, deceduto lo scorso luglio.

Il capogruppo dell’Udc è stato eletto con 42 voti su 51 votanti in apertura dei lavori della seduta Statutaria, in corso nel palazzo di via Roma a Cagliari. Ancora da definire chi prenderà il suo posto come presidente del gruppo.

Del Collegio dei Questori fanno parte anche Gianfranco Lancioni (Psd’Az) e Antonio Piu (Progressisti).

