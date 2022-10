C’è aria di partenza all’aeroporto di Cagliari. Ma questa volta, non si tratta di turisti o residenti in soggiorno nell’Isola: si tratta della compagnia aerea low cost Ryanair, che dal prossimo novembre fermerà i collegamenti con Madrid, Valencia e Porto. Per ora saranno confermati quelli con Budapest, Malta e Siviglia. Ma non è la sola.

Dal prossimo mese la compagnia Edelweiss non garantirà più la tratta Cagliari-Zurigo, mentre ad Alghero Ryanair bloccherà i voli per Madrid, Bruxelles, Katowice e Lisbona.

C’era da aspettarselo, si era detto. Più volte i vertici della Regione sono stati “strattonati” sia dagli alleati di maggioranza sia da quelli di minoranza per rivedere gli accordi sulla continuità aerea.

Il nuovo sistema, infatti, ha ridotto gli sconti: se fino al 2021 era prevista una tariffa unica di circa 64 euro a tratta per i residenti in Sardegna e per i turisti per nove mesi, oggi questa agevolazione non esiste più. Così come è caduto anche il tetto massimo nel periodo estivo dal 15 giugno al 15 settembre: non più di tre volte la stessa tariffa.

A farne le spese sono inevitabilmente pendolari, studenti e lavoratori, ma non solo: l’aumento dei prezzi rischia di scoraggiare tutti quei turisti che scelgono di soggiornare in Sardegna anche nel periodo post Ferragosto, tra i momenti dell’anno preferiti soprattutto dagli stranieri che vorrebbero godersi il bel tempo autunnale.

