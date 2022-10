Si chiama Club Sardegna. Nasce nel mondo degli imprenditori e vuole portare i principi della valorizzazione del potenziale umano all’interno dello sport. Ad annunciare la notizia sulla sua pagina Facebook è il giornalista sportivo Vittorio Sanna.

L’ispirazione, spiega Sanna, è di Mab & Co con a capo il cofondatore Andrea Podda.

“Club Sardegna è la messa in pratica di un progetto di sviluppo dello sport che, partendo dalla nostra Isola, possa diventare un modello di ispirazione – dice il giornalista sportivo -. Fa parte di un progetto più ampio dal nome Sport Management, nato dall’incontro di professionisti dello sport quali Andrea Pisanu, allenatore di calcio ed ex calciatore e Andrea Loi, tecnico dell’Alfieri Volley, e sviluppatosi poi con il contributo di idee di diversi tecnici del settore, da Martino Melis al Presidente della Associazione Italiana Allenatori Calcio della Sardegna Angelo Agus”

Il programma prevede uno stage formativo completamente gratuito sostenuto dalle aziende con in testa Tirso Logistica Mediterranea, primo main partner ad aderire) che vuole mettere in atto i principi di Mab & Co, la formazione e la valorizzazione delle persone, prima del professionista, condizione alla base del successo. Si affianca al lavoro che porta avanti la Federazione Gioco Calcio e diverse società impegnate nella crescita dei nostri ragazzi, a partire dal Cagliari con le sue Academy.

“Un affiancamento e non una sovrapposizione – ci tiene a precisare Sanna – un’opportunità in più per tutti quei ragazzi (si partirà quest’anno con i nati nel 2010/2011) che non hanno la fortuna di far parte di società professionistiche e che potranno vivere un’esperienza formativa settimanale di alto livello, da riportare nelle società di appartenenza”.

Trentadue ragazzi provenienti da tutta l’Isola verranno valutati e scelti in quattro raduni – il primo si è tenuto ieri 10 ottobre -, e che da novembre si ritroveranno ogni lunedì a studiare in campo e in aula, la formazione della mentalità dello sportivo, l’educazione alimentare, la prevenzione degli infortuni, le posture del calcio e l’affinamento in campo di tecnica individuale e di squadra. Sotto la guida di uno staff di livello assoluto.

Angelo Agus è il coordinatore del progetto con la consulenza di Andrea Pisanu e David Suazo, che solo per impegni professionali e personali hanno visto nascere l’iniziativa ma la potranno seguire solo a distanza.

Il club manager Claudio Pani, una delle anime del progetto, sarà affiancato nel ruolo dirigenziale da Federico Cinus. Alla guida dello staff ci sarà Alessandro Agostini, uno straordinario e significativo ritorno in campo con il solo intento, al pari degli altri collaboratori, di dare un contributo alla crescita dei calciatori della Sardegna. Il suo secondo sarà Gioele Pititu.

La programmazione della preparazione atletica è affidata a Gianfranco Ibba, esperienza trentennale al Cagliari e attuale preparatore estivo di numerosi calciatori tra i quali Nicolò Barella. Il fisioterapista è Carlo Pusceddu, come Ibba anche componente lo staff della Nazionale Sarda. Il preparatore dei portieri Francesco Atzei, anche lui con un passato nel settore giovanile rossoblù. Cura particolare a ogni dettaglio fino al magazziniere, Gigi Manca anche lui, dopo il padre Mario, storico professionista del Cagliari Calcio.

Lo sponsor tecnico sarà Fourteen Sportswear, marchio internazionale di qualità che nasce da un imprenditore sardo, Andrea Picciau, che sposa lo spirito dell’iniziativa, sostenere la valorizzazione dei nostri ragazzi.

Ci si avvarrà di osservatori sparsi nell’intero territorio, per una valorizzazione capillare dei potenziali talenti. La grande opportunità è anche per genitori, dirigenti e allenatori, che quando i ragazzi scenderanno in campo, saranno ospiti dell’aula per corsi di formazione legati alla valorizzazione delle persone, completamente gratuiti e organizzati da Mab & Co.

La sede degli stages è non a caso Arborea, al centro della Sardegna, cuore produttivo dell’Isola, modello di ispirazione anche organizzativo del mondo del lavoro. Grazie alla collaborazione della locale Società Sportiva Arborea Calcio, della parrocchia guidata da Don Silvio e con la grande disponibilità dell’amministrazione Comunale.

Gli incontri si terranno ogni lunedì dalle 16 alle 19. Un’ora e un quarto di aula e il resto in campo. Come vivere realmente il sogno del successo attraverso un percorso che definisce fin da adolescenti l’impegno e i valori che ne sono alla base.

