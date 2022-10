L’Area marina protetta dell’Asinara è stata insignita del premio Oscar dell’Ecoturismo 2022. Il riconoscimento voluto da Legambiente premia l’offerta turistica italiana nel mondo, che ogni anno mette al centro la valorizzazione della natura e dei territori.

Il premio è legato al percorso della Carta Europea Cets e alla realizzazione di un sentiero subacqueo a Cala La Reale, attrezzato per esser fruito anche da utenti con disabilità motorie e visive.

Il percorso di La Reale ha l’obiettivo di migliorare l’accessibilità per famiglie, bambini, anziani, disabili. È in continuità con il Sentiero Natura realizzato nella parte terrestre, al quale è collegato tramite un camminamento in legno che si prolunga nel mare con una piattaforma galleggiante. Da questa inizia un sentiero subacqueo lungo circa 100 metri, con cime sommerse e placchette descrittive con scritte anche in braille nei punti di interesse.

