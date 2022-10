L’assessorato del Lavoro ha pubblicato l’Avviso che mette a disposizione oltre 9milioni di euro per 207 Comuni sardi “virtuosi” nell’ambito del Programma Plurifondo LavoRAS.

“Un provvedimento – afferma il presidente della Regione, Christian Solinas – tanto atteso e strategico per far crescere l’occupazione e rafforzare i processi di sviluppo del territorio, ma anche per dare risposte concrete alle richieste degli enti locali per la realizzazione di interventi a favore delle comunità locali”.

La vicepresidente Alessandra Zedda ha aggiunto: “Puntiamo sul programma LavoRas per dare una spallata alla disoccupazione. Con questo stanziamento abbiamo voluto premiare le amministrazioni comunali che, pur tra molte difficoltà sono riuscite ad avviare e concludere i cantieri a marzo scorso, riconoscendo loro adeguati finanziamenti per nuove iniziative occupazionali”.

