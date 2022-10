Un edificio che più di vent’anni fa è stato un frequentatissimo ufficio turistico. Oggi invece è uno stabile abbandonato in mezzo alla Piazza Matteotti, tana per topi e animali di varia specie.

Così Marcello Polastri, presidente della Commissione patrimonio del comune di Cagliari, ha pensato di avviare una interlocuzione per discuterne il futuro.

“Oggi più che mai – sostiene Polastri – è necessario che il Consiglio comunale e con in testa la Commissione patrimonio, si esprimano sul futuro di un edificio obsoleto, non bello a vedersi, in parte semi-abbandonato da anni nella centralissima piazza Matteotti la quale aspira a diventare la porta della città, il prolungamento della passeggiata tra via Roma e piazza Ingrao insomma il centro intermodale serviti dalla maggior parte dei mezzi pubblici”.

