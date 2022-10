Il CUS Cagliari deve rimandare l’appuntamento con la prima vittoria stagionale nel campionato di Serie A2 Femminile. Sul difficile campo di Vigarano la squadra di coach Federico Xaxa è dovuta soccombere per 69-44.

Ancora priva dell’infortunata Striulli, il CUS ha approcciato molto bene la gara (vantaggio al 10′ sul 22-18), ma non è riuscita a ripetersi nei tre quarti successivi, lasciando via libera alle emiliane vittoriose cgrazie anche a un’ottima Bocola (20 punti e 100% dal campo).

“Nel primo quarto la squadra ha fatto bene il suo dovere, sia in attacco che in difesa – ha commentato il tecnico Xaxa – poi Vigarano ha aumentato la pressione difensiva e non siamo più riusciti a realizzare con continuità. A quel punto, anziché restare compatti, abbiamo mollato anche in difesa. Questa è una situazione su cui dobbiamo lavorare, anche dal punto di vista mentale. Siamo una squadra in costruzione e dobbiamo avere maggior fiducia nei nostri mezzi”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it