Gavino Faa, direttore della divisione di Anatomia e istologia patologica dell’Aou e docente nel corso di laurea magistrale della facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università di Cagliari, chiude oggi con colleghi, amici, collaboratori e allievi un ciclo accademico, scientifico, di ricerca e insegnamento di oltre mezzo secolo.

L’ultima lectio si sta tenendo in queste ore nell’aula “Virgilio Costa”, all’Istituto di anatomia patologica – presidio San Giovanni di Dio, in via Ospedale, a Cagliari.

Classe ’52, originario di Masullas, professore ordinario di Anatomia patologica, ha diretto la Scuola di specializzazione in Anatomia patologica ed è stato preside della facoltà di Medicina e chirurgia.

Ha presieduto il Collegio dei professori ordinari di Anatomia patologica, ha diretto e fondato il Cusma (Centro interdipartimentale di simulazione medica avanzata). Ha insegnato e svolto ricerche su vari ambiti disciplinari in diverse accademie nazionali ed estere. Tra questi, malattie e tumori primitivi del fegato, patologie tratto gastrointestinale, ghiandole salivari. Ha partecipato alla stesura del protocollo d’intesa tra Università di Cagliari e Sassari e la Regione Sardegna per la creazione delle Aziende miste ospedaliero-universitarie. Ha coordinato la riorganizzazione delle 41 scuole di specializzazione, ha curato l’istituzione delle scuole di Chirurgia plastica, Fisica sanitaria e Neurochirurgia) e ha coordinato la nascita di sei corsi di laurea triennale delle professioni sanitarie, di una laurea specialistica e di numerosi master. Nella facoltà di Medicina ha introdotto i manager didattici.

Autore di centinaia di paper su alcune delle principali riviste scientifiche al mondo, ha collaborato con luminari quali Valeer Desmet e Karel Geboes (Università Lovanio), Robert Chrichton (Nouvelle universitè de Louvain), Henryk Koslowski (Università di Wroclaw, Polonia), Peter Van Eyken, Katholiek Uniberiteit, Leuveno, Robert Riddell (Mount Sinai Hospital, University of Toronto), Università Cattolica (Roma) e Temple UNiversity (Philadelfia, Usa). Ha pubblicato i volumi “Qualità e sanità: un dialogo per l?umanizzazione?” con A Cadeddu, E D?Aloja, V. Fanos, A. Granese, P. Rutelli (2007, ed. Franco Angeli), “Umanizzazione e professione sanitaria” con NA. De Carlo e P Rutelli (2008, ed. Franco Angeli). È autore di alcuni capitoli dei libri “Il fegato”, testo per gli studenti del corso di laurea in Medicina, “Anatomia Patologica”, di Pietro Gallo e Giulia D’Amati, “Istopatologia del melanoma”.

