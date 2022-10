“Da che parte stiamo lo dicono gli atti e i fatti”. Lo ha dichiarato Ugo Cappellacci, deputato e coordinatore regionale di Forza Italia, in merito al conflitto Russia-Ucraina.

“In tutte le votazioni parlamentari – ricorda Cappellacci- il nostro movimento ha sostenuto la posizione europea ed occidentale con assoluta convinzione. Dal 2018 presiedo l’associazione interparlamentare di amicizia Italia-Ucraina e l’omologa sezione dell’Unione Interparlamentare. In questa veste ho promosso 3 missioni umanitarie, portando in Sardegna oltre 200 orfani provenienti dalle case-famiglia. Durante l’intera durata delle missioni il presidente Berlusconi ha chiamato notte e giorno per seguire gli sviluppi, assicurarsi delle condizioni dei bambini e offrire il suo aiuto. Al termine sono stato invitato a Kiev dove ho partecipato insieme ai colleghi ucraini ad un incontro con il presidente Zelensky”.

“Insomma – ha concluso Cappellacci – non accettiamo nessuna lezione da chi in questi anni ha ricoperto ruoli di vertice senza esprimere un linea chiara sulla politica internazionale e ora pensano di ripulirsi con inutili manifestazioni pacifiste. Tantomeno – ha concluso Cappellacci- accettiamo lezioni dai ‘nipotini’ di quelli che, mentre i nostri padri politici costruivano l’Europa unita, loro prendevano i rubli dall’Unione Sovietica”.

