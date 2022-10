Una tour di lezioni individuali, masterclass coi docenti ed esibizioni pubbliche a Cagliari e in giro per la Sardegna.

Si preannuncia intenso e stimolante il programma di lavori che attende dal 24 al 30 ottobre i diciassette studenti e studentesse giunti da Lituania, Lettonia, Spagna e Polonia per partecipare ai BIP – Programmi intensivi misti di Erasmus + che vedono in prima linea il Conservatorio “G.P. da Palestrina” di Cagliari col coordinamento del maestro Angelo Castaldo.

Si comincia, dal 24 al 26 ottobre, con la tre giorni cagliaritana, che vedrà impegnati gli studenti insieme ai docenti delle Accademie di provenienza e ai docenti e gli allievi delle classi di Organo del Conservatorio.

Dopo le prime due giornate dedicate allo studio tra masterclass e lezioni individuali, il 26 ottobre alle 18 avrà luogo un concerto in Auditorium, aperto al pubblico.

Il giorno dopo, 27 ottobre, tappa a Orani per un incontro con gli studenti del liceo musicale di Nuoro. Alle 19, concerto nella Chiesa di San Giovanni Battista, che custodisce un organo di pregio restaurato di recente.

A chiudere, il 28 ottobre, appuntamento ad Alghero per la masterclass e il concerto conclusivo alle 20,30 nella Cattedrale.

Il progetto BIP è parte del programma di internazionalizzazione del Conservatorio, nella prospettiva di un’opportunità di scambio per studenti e docenti che non possono accedere, per varie ragioni, all’Erasmus tradizionale, incentrato su mobilità di lunga durata.

Nel contempo, vuole essere da stimolo per i giovani musicisti nella prosecuzione del proprio percorso di studi e di vita, verso la realizzazione degli obiettivi individuali.

