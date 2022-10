Meticcia di 5 anni, Amanda è entrata nel canile comunale di Cagliari ad agosto 2022 in seguito alla rinuncia di proprietà dei precedenti detentori.

Ha un carattere deciso, è affettuosa e molto golosa. Per lei si cerca una famiglia di persone giovani o adulte, residenti in appartamento o casa con giardino. A breve verrà sterilizzata, sarà data in adozione in regola con le vaccinazioni e in possesso di regolare microchip.

Gli orari di ricevimento per le adozioni sono dal martedì al venerdì dalle 10,30 alle 12 e il sabato dalle 9 alle 11,45.

Per ragioni logistiche e legate alle normative sulle misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio Covid, si raccomanda di fissare un appuntamento contattando il Canile municipale via mail all’indirizzo canile@comune.cagliari.it o al numero di telefono 070 677 8115.

