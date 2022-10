Un giovane di 21 anni, residente a Ussana, è stato arrestato dai Carabinieri del Norm di Dolianova per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I Carabinieri hanno fermato il ragazzo assieme ad una 25enne di Sestu. La ragazza è stata trovata in possesso di 4 grammi di hashish occultati all’interno della propria borsa.

In seguito alla perquisizione presso l’abitazione del 21enne, sono state rinvenute diverse bustine di cellophane contenenti cocaina, hashish e marijuana. Assieme è stato trovato materiale per lo spaccio e 980 euro in banconote di vario taglio, verosimilmente proventi dell’attività.

La donna, verrà segnalata alla Prefettura di Cagliari quale assuntrice di sostanze stupefacenti, mentre per il 21enne ci sarà a breve il processo per direttissima.



