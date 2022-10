Il Cagliari sarà impegnato nel posticipo della decima giornata di serie B. I rossoblù, dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia, saranno di scena sul campo dell’Ascoli. Per mister Fabio Liverani l’occasione per dare continuità ai risultati degli ultimi due turni.

“Non dovremo avere fretta e dovremo essere equilibrati ma dobbiamo rimanere propositivi” ha spiegato l’allenatore del Cagliari, “Dobbiamo stare attenti. La Serie B è difficile da decifrare, dopo Genoa e Brescia vogliamo dare continuità di risultati”.

Da segnalare le difficoltà della fase avanzata di trovare la via della rete. Per Liverani non è deve diventare una fissazione: “Non voglio che la squadra lo viva come un problema. Dobbiamo continuare con la prestazione, i gol magari arriveranno quando meno ce lo aspettiamo”.

