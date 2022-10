“Tre minuti di celebrità a Cagliari”, competizione tra cortometraggi aperta a studenti, appassionati e professionisti senza limiti d’età e di provenienza, giunge alla sua settima edizione. In soli tre minuti i partecipanti dovranno filmare e presentare Cagliari in brevissimi corti d’autore che ne evidenzino i pregi, e magari anche i difetti, cercando di fissare peculiarità, angoli nascosti, storie originali e i luoghi suggestivi della città decantati da Alziator nei suoi lavori.

La scadenza è stata prorogata fino al 15 novembre prossimo per la presentazione dei lavori da inviare esclusivamente alla mail fondazionealziator@gmail.com in forma totalmente gratuita.

Non è richiesto nessun tema specifico sulla città né alcun tipo di prerequisito per partecipare, basterà la passione e la vena critica e inventiva a seconda del taglio che si vorrà conferire al lavoro da presentare al concorso. Saranno ammessi anche i corti realizzati con smartphone e altri supporti.

Prima edizione invece per il concorso “Fotografando Cagliari” aperto a tutti e con il solo vincolo di partecipazione attraverso lavori elaborati con macchina fotografica. Le foto dovranno essere incentrate sulla rappresentazione della città in qualunque forma mentre non saranno ammessi scatti su sagre, concerti, processioni ed eventi in generale. I vincitori riceveranno premi in denaro, invece per le menzioni saranno assegnati riconoscimenti speciali.

Le iniziative sono inserite nell’ambito del Premio Alziator diretto da Maurizio Porcelli e si avvalgono del contributo dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Cagliari, della Regione Sarda e della Fondazione di Sardegna.

