“Alla Camera abbiamo assistito con attenzione al discorso di insediamento di Giorgia Meloni. Un discorso che non mi ha convinta e non ha convinto il MoVimento 5 Stelle”.

Così la vicepresidente del Movimento Alessandra Todde commenta l’insediamento di Giorgia Meloni come nuova presidente del Consiglio.

Su Facebook, la parlamentare sarda ha rincarato: “Hanno fatto campagna elettorale con ricette che costano oltre 140 miliardi di euro. Dove prenderanno i soldi? Era solo populismo da campagna elettorale o hanno preso in giro per mesi gli italiani? Aspettiamo il Governo sui fatti perché sulle parole, nonostante gli sforzi, non sono credibili oggi più di quanto (poco) non lo siano stati fino a ieri”.

