Meteo Sardegna, peggioramento a metà settimana: il sole tornerà per il 25 aprile

L’ondata di calore anomalo che ha caratterizzato la seconda decade di aprile in Sardegna, portando la colonnina di mercurio su livelli quasi estivi, sta per subire una temporanea battuta d’arresto. L’inizio della settimana proseguirà sotto il segno del sole e della stabilità su tutto il territorio regionale, ma gli esperti confermano un cambio di circolazione atteso per mercoledì pomeriggio. Un fronte instabile proveniente dal Nord Europa riuscirà a scalfire lo scudo anticiclonico, innescando una maggiore variabilità diurna.

Nelle zone interne e in prossimità dei rilievi non si escludono brevi e localizzati piovaschi, accompagnati da un progressivo calo delle temperature. Si tratterà comunque di una flessione contenuta che riporterà i valori termici verso medie più consone alla stagione, mitigando la calura degli ultimi giorni senza però causare un peggioramento strutturale o duraturo.

Le notizie sono ottime per chi ha programmato gite e attività all’aperto in vista della Festa della Liberazione. Le proiezioni indicano infatti che l’alta pressione tornerà a essere la protagonista assoluta sul bacino del Mediterraneo proprio in concomitanza con il 25 aprile. Questa nuova espansione anticiclonica spazzerà via le nubi residue, garantendo ampi spazi soleggiati da Nord a Sud dell’Isola e un clima nuovamente mite e gradevole, ideale per il primo vero ponte primaverile della stagione.

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