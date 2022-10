“Mentre il presidente della Regione Christian Solinas annuncia trionfalmente la presentazione del nuovo bando per la continuità territoriale, perdurano le difficoltà nell’applicazione di quello precedente”. Lo scrive un post su Instagram dei Giovani Democratici Sardegna, l’organizzazione giovanile del PD sardo.

“Nei giornali sardi si parla di come Volotea sia stata costretta a dimezzare le tratte per Milano da Olbia e da Cagliari – prosegue il post -. A novembre non sarà possibile fare un viaggio di andata e ritorno nella stessa giornata verso gli scali milanesi a causa della presenza di una sola tratta giornaliera”.

“In questa situazione Solinas esulta per aver realizzato un bando che è addirittura peggiore di quello attuale – aggiungono i Giovani Democratici -, finanziato con una base d’asta inferiore nonostante rispetto al periodo dello scorso bando i costi del carburante che le compagnie devono sostenere si siano moltiplicati”.



“La domanda sorge spontanea: come fanno le migliaia di studenti e di lavoratori che ogni mese devono sostenere le spese di viaggio ad affidarsi a un servizio che, già scadente, si appresta a essere sempre meno finanziato? Se la situazione è già difficile ora, cosa possiamo aspettarci dal futuro?”, concludono.

