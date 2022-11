Tanta paura nel pomeriggio a Cagliari, rione Genneruxi. Un giovane rider di 30 anni è finito rovinosamente sull’asfalto dopo aver urtato un’auto. Per lui sono arrivati subito i soccorsi e l’ambulanza del 118. Ora si trova ricoverato al Santissima Trinità.

Solo un grosso spavento per l’uomo che guidava l’auto, che si è subito prodigato per i primi soccorsi. Sul posto sono arrivati anche gli agenti della polizia per accertare le cause che hanno portato al tamponamento.

