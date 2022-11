Un operaio di 36 anni è stato denunciato la scorsa notte per guida in stato d’ebbrezza. I carabinieri di Quartu, dopo un controllo, hanno ravvisato che fosse anche sprovvisto dell’assicurazione. Per lui è scattato il sequestro della macchina e il ritiro della patente.

La denuncia è scattata nel corso di una operazione di controllo, con decine di posti di blocco, tra il centro storico di Quartu e il litorale del Poetto.

