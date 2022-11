Prima di indicare nomi, Forza Italia ritiene fondamentale che siano chiarite le linee programmatiche per il rilancio dell’azione della Giunta e che siano ben individuate le priorità. È questo l’orientamento espresso dagli azzurri nella riunione svolta a Nuoro con i consiglieri Cocciu, Cera, Tedde, Talanas e Zedda, il coordinatore Ugo Cappellacci, il deputato Pietro Pittalis, l’assessore Giuseppe Fasolino e il vice coordinatore Ivan Piras.

Durante la riunione è stata esaminata ancora la questione delle dimissioni dell’assessore Zedda, alla quale è stata confermata fiducia e apprezzamento per il lavoro svolto. “Non abbiamo mai fatto mancare i nostri contributi programmatici ma ora abbiamo necessità di conoscere le priorità con cui il presidente della Regione intende proseguire il cammino intrapreso e soprattutto di condividerle per tradurle in azioni più collegiali”.

La Sardegna – proseguono gli azzurri – si aspetta dal centrodestra un cambio di passo fondato su una linea politica coerente e definita. “Il nostro movimento ha dimostrato di avere persone capaci, preparare e operose ma prima vengono le idee e le azioni, poi i nomi”.

