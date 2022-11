Un sabato sera fin troppo movimentato a Cagliari, quello di ieri. Verso le 20, infatti, un ragazzino di 15 anni è stato riempito di botte da alcuni coetanei in via Roma. L’unico modo per salvarsi è stato quello di rifiugiarsi dentro un negozio di abbigliamento ancora aperto.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che però non sono ancora riusciti ad individuare gli aggressori. Ancora sconosciuti i motivi del pestaggio: il ragazzo sta bene e per fortuna non ha avuto bisogno di essere portato al Pronto Soccorso.

