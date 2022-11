Ancora uno straordinario Cagliari nel campionato Primavera. I ragazzi di Michele Filippi hanno sconfitto il Cesena per 1-0, inanellando la terza vittoria consecutiva. Questo successo, porta i rossoblù a -1 dalla zona playoff.

Decisivo il gol di Cavuoti al 77′, che sublima un’ottima prestazione di tutta la squadra. Il campionato Primavera va ora in pausa (causa mondiali in Qatar) e riprenderà a gennaio.

“Potevamo sbloccarla prima, la qualità delle occasioni è stata alta e più di una volta ci è mancato il dettaglio per fare gol” ha commentato il tecnico Michele Filippi. “A noi il merito di essere rimasti sul pezzo curando bene le situazioni in cui loro cercavano la transizione per rendersi pericolosi. Sono giornate che ti danno grande consapevolezza e fiducia nel lavoro quotidiano”.

