Nulla da fare per l’Hermaea Olbia, che a Sassuolo incappa nella seconda sconfitta stagionale nel campionato di Serie A2 Femminile. Tre set a zero: questo il punteggio finale in favore delle padrone di casa. Che a un ottimo attacco hanno saputo aggiungere anche tante difese agguerrite, costringendo le aquile olbiesi a inseguire.

“L’approccio stavolta è stato buono. Abbiamo proposto un’intensità molto alta. Fino a metà del primo set siamo riusciti a tenere la partita in equilibrio, poi ancora una volta siamo incappati in una serie di errori diretti che ci hanno fatti disunire” ha commentato il tecnico Dino Guadalupi.

