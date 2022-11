Le Dinamo Women proseguono il cammino in regular season della massima serie conquistando due punti importanti al PalaMinardi. Nel big match con Ragusa, le sassaresi si impongono per 78-75 in una gara tiratissima.

Coach Antonello Restivo ha trovato protagoniste diverse nel corso di una sfida di grande equilibrio. Anna Makurat ha dominato i primi 20’, nel terzo quarto le padrone di casa hanno fatto la voce grossa con un break di 15-7 che sembrava aver indirizzato la sfida in favore delle siciliane.

Ma la reazione delle biancoblù non si è fatta attendere: sono state Sam Thomas e Joyner Holmes a condurre le Women. Nel finale tiratissimo i liberi di Holmes e Carangelo sono stati decisivi per la vittoria.

La Dinamo, con questo successo, si porta a quota 12 punti in classifica, confermando il quarto posto.

