Blitz dei carabinieri di Sestu, Sinnai e Selargius insieme al personale del Nucleo Ispettorato del Lavoro dell’Arma e del NAS di Cagliari. Nell’ambito di un servizio di contrasto allo sfruttamento lavorativo e delle violazioni igienico-sanitarie nei locali notturni, i militari hanno sanzionato una 27enne domiciliata a Sestu, amministratrice unica della società che gestisce un noto ristorante, in relazione alla riscontrata presenza di tre lavoratori in nero, con sanzioni pecuniarie amministrative 13.300 euro e conseguente sospensione dell’attività lavorativa. Un altro esercizio di ristorazione è stato sanzionato per “attivazione di un’attività commerciale priva di specifica autorizzazione” e mancato rispetto di alcune procedure aziendali previste dal manuale HCCP. Le sanzioni in questo caso sono arrivate a 30 mila euro.

Sono state inoltre riscontrate anche problematiche igienico-sanitarie legate alla gestione degli alimenti, ne è conseguito il sequestro amministrativo della stessa attività e delle attrezzature della piccola impresa, per un valore complessivo di euro 100.000,00 (centomila).

Nell’ambito dello stesso servizio sono stati controllati 42 veicoli, 67 persone, di cui 2 contravvenzionate per violazioni del codice della strada.

